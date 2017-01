Reitora da UFMT, Myrian Serra recebe alta de Hospital e continua tratamento em casa

DA REDAÇÃO

A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Serra, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (20), após quase dois meses internada para tratar de um acidente vascular cerebral.

Ela deixou o hospital, mas permanecerá em tratamento médico domiciliar com acompanhamento de uma equipe clínica e neurocirúrgica.

Por meio de nota, a assessoria da universidade afirmou que Myrian está “acordada, consciente, conversando e andando com auxílio”.

“Segundo o neurocirurgião que acompanha o caso desde o início, as tomografias seriadas realizadas não mostraram lesões significativas no tecido cerebral”, diz trecho da nota. A informação é do Midianews.