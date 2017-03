Senador volta provocar polêmica e diz que morte de Teori ‘beneficiaria’ assassinos de Celso Daniel

NO TWITTER

DA REDAÇÃO

O senador de Mato Grosso, José de Medeiros (PSD), provocou um frisson nas mídias sociais e na imprensa brasileira ao postar no twitter que uma notícia de forte impacto iria abalar o Brasil. Era a morte do ministro do STF, Teori Zavascki, em acidente aéreo na tarde desta quinta-feira (19), em Paraty, cidade localizada ao sul do Rio de Janeiro.

Após a notícia ser amplamente divulgada sobre a tragédia envolvendo o relator da Lava Jato, Medeiros se posicionou em relação a um questionamento feito por um seguidor no twitter e a resposta é altamente explosiva.

O internauta perguntou se o ministro do STF teria sido assassinado por quem deu golpe no Brasil.

Medeiros diz que não sabe, mas relata que a tragédia poderia beneficiar os envolvidos na morte do prefeito de Santo André (SP) Celso Daniel, assassinado em 2002.