DEM aposta nos irmãos Júlio e Jaime Campos para eleição de 2018

DA REDAÇÃO

Após se considerar aposentado da política quando encerrou em dezembro de 2014 o mandato de deputado federal, o ex-governador, ex-senador e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Júlio Campos, está sendo estimulado pela cúpula do DEM para retomar a carreira política.

A ideia é tê-lo aos 70 anos como candidato a deputado estadual nas eleições de 2018.

A outra aposta do DEM é o nome de Jaime Campos (DEM) para disputar também em 2018 uma eleição majoritária, a intenção é o Paiaguás. Com Gazeta Digital