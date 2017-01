MT Mais tem acesso à carta deixada por Maira

DA EDITORIA - ABDALLA ZAROUR

Os corpos de mãe e filha, Maria Hilda Panas e Maira Panas, respectivamente, devem ser liberados do necrotério de Paraty, Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (21).

Vítorio Helatczuk, marido e pai de Maira, já está no local para fazer o reconhecimento e a liberação dos corpos.

Segundo amigos próximos da família, as duas, mãe e filha, devem ser enterradas em Juína, Mato Grosso.

Porém, por causa da burocracia para liberação dos corpos, ainda não é possível fazer qualquer previsão.

Mato Grosso Mais teve acesso, com exclusividade, a uma carta deixa por Maira Panas ao namorado, Rodrigo Santo.

Ela foi escrita no dia 18 de janeiro de 2017, quarta-feira, um dia antes do acidente ocorrer.

Segundo uma amiga da família, Rodrigo e Maira alugaram uma apartamento na Vila Mariana, bairro da capital paulista.

Ele encontrou a carta ontem, sexta-feira (20), por volta das 15 horas.

A amiga de Maira, Ieda Barreto, em entrevista ao Mato Grosso Mais, relata como o Rodrigo encontrou a carta.

Rodrigo, que também está no Rio de Janeiro para liberação dos corpos de Maira e da mãe, dona Maria Hilda Panas, disse para Ieda Barreto que a namorada está muito machucada e que ela não teria morrido por afogamento.

ÁUDIO PARA AMIGA IEDA BARRETO

Em um áudio de Whatsapp, em que Mato Grosso Mais também teve acesso com exclusividade, Maira diz a amiga Ieda Barreto que não poderá pegar sol na praia da Riviera, litoral paulista, em virtude de ter feito recentemente uma tatuagem.

Segundo Ieda, o áudio foi gravado um dia antes da viagem, mas à noite, no grupo de Whatsapp, Maira disse que não poderia mais ir para o litoral paulista por causa do trabalho.

Ela então, junto com a mãe, embarcou no avião com o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, de 69 anos, chefe de Maira, e que também morreu no acidente.

O acidente aéreo aconteceu na tarde de quinta-feira (19) a 2 km da cabeceira do aeroporto da cidade de Paraty, Rio de Janeiro.

As outras duas vítimas fatais são o ministro do STF, Teori Zavascki, e o piloto da aeronave Osmar Rodrigues, de 56 anos.