Vídeo mostra Taques jogando basquete em cadeira de rodas em ginásio de Cuiabá

DA REDAÇÃO

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), sob o comando de Max Russi (PSB), realizou a entrega de 39 cadeiras de rodas, sendo 24 para a prática de esportes e 15 de uso comum.

A aquisição atende uma demanda da Secretaria Adjunta de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Casa Civil e beneficiará praticantes de basquete e tênis paralímpico.

A entrega foi realizada no ginásio de esportes da Escola Estadual Presidente Médici, nesta manhã de sábado (21), durante um jogo amistoso de basquete entre atletas paralímpicos do Estado, que estão impedidos de praticar o esporte há mais de 10 anos devido à falta do equipamento.

Porém, antes da partida, Mato Grosso Mais registrou o governador Pedro Taques (PSDB) arriscando alguns arremessos.

Taques ainda chegou a ser alertado pelo secretário Max Russi. “Olha a arte”, disse ao governador.

Taques, em todos os arremessos que fez, não acertou nenhum. “É muito difícil isso aqui”, comentou.