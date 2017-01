Corpos de mãe e filha chegam nesta tarde em Juína

MATO GROSSO MAIS

Os corpos de mãe e filha, Maria Hilda Panas e Maíra Panas, respectivamente, devem chegar na tarde deste domingo (22), em Juína (750 km de Cuiabá), aonde devem ser velados e posteriormente enterrados no cemitério municipal da cidade. A informação é da família das vítimas.

Mãe e filha morreram na última quinta-feira (19) em um acidente aéreo em Paraty, Rio de Janeiro.

Segundo o Instituto Médico Legal, os corpos de dona Hilda e Maíra deixaram o local por volta das 21 horas (horário de MT).

Elas estavam acompanhadas do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, de 69 anos, chefe de Maira, do ministro do STF, Teori Zavascki, e do piloto da aeronave, Osmar Rodrigues, de 56 anos. Os cinco morreram na tragédia.

O avião carregando as cinco vítimas deixou às 13h00 o campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, Rio de Janeiro. A 2 km da cabeceira da pista já no município carioca, a aeronave caiu.

O ministro Teori Zavascki foi enterrado ontem, em Porto Alegre.