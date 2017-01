A partir desta segunda-feira (23), pais, mães, ou responsáveis poderão acessar de sua casa, trabalho ou Lan House o site da Prefeitura de Cuiabá, fazer o cadastro e solicitar a matrícula da criança. Serão ofertadas 3.700 vagas para crianças de zero a cinco anos nas 51 creches e 17 CMEI de Cuiabá.

A secretária de Educação de Cuiabá, Mabel Strobel, em visita à redação do Mato Grosso Mais, fez um passo a passo de como deve ser a matrícula. Veja vídeo abaixo:

Caso haja dificuldades em fazer este procedimento ou o interessado não tenha acesso a computador e internet, ele pode se dirigir a uma das sete Estações de Acesso.

Esses espaços contarão com dez computadores disponíveis em cada unidade para o uso do público. Além disso, dez servidores estarão disponíveis nos locais, aptos para auxiliar na realização da inscrição.

A secretária Mabel frisa que é importante que as pessoas façam o primeiro acesso de casa e somente em caso de necessidade se dirigir a um dos sete postos. “Não queremos transferir as filas das portas das creches e CMEI para as Estações”, destacou.

Segunda etapa

De posse deste cadastro, a SME e os gestores das unidades educacionais vão conferir e analisar os dados, além de realizar uma triagem e a seleção dos novos alunos. O critério utilizado será a proximidade da residência da criança em relação à unidade escolhida. “Então não vai garantir a vaga quem acessar primeiro o site e sim aqueles que morarem mais próximos da creche ou CMEI selecionado”, reafirma Mabel.

As estações de acesso são uma inovação no Estado de Mato Grosso em processos de matrículas. “É a primeira vez no Estado que se monta um aparato deste porte para garantir a comodidade e a tranquilidade dos pais no processo de matrículas”, garante a secretária de Educação.

Além destes postos, dez Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), espalhados pelos bairros da capital, funcionarão como pontos de apoio e esclarecimento para a população.

Após solicitar a matrícula web, os pais devem aguardar contato da secretaria via SMS, e-mail ou telefone. Eles serão convocados para levarem toda a documentação à unidade para a efetivação da matrícula.

As solicitações que excederem o número de vagas irão compor, automaticamente, um cadastro reserva que será chamado de acordo com o surgimento de novas vagas.

Confira a lista completa com as Estações de Acesso aqui.