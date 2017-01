Aliado de Taques, Jaime diz que Governo precisa ouvir a ‘voz do povo’

MIDIANEWS - CAMILA RIBEIRO/AIRTON MARQUES

O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos (DEM), afirmou que o governador Pedro Taques (PSDB), para ter sucesso em sua gestão, precisa “ouvir a voz da população”.

A declaração foi dada por Jaime após ele ser ventilado como um eventual “conselheiro político” de Taques.

O assunto foi trazido à tona pelo presidente regional do DEM, deputado Dilmar Dal Bosco, que afirmou que o partido tem nomes com vasta experiência política e que poderiam ser uma espécie de “gurus” para o governador. Além de Jaime, o deputado citou ainda o ex-deputado federal Júlio Campos (DEM).

“O Dilmar é presidente do DEM e líder do Governo na Assembleia Legislativa. Imagino que a fala dele, dizendo da possibilidade de o Governo ter um conselheiro, é louvável. Todavia, esse conselho tem que vir não só de políticos, tem que ser feito em construção com a sociedade de uma maneira geral”, disse Jaime.

“Acho que o Governo tem que chamar a sociedade, chamar a população para escutar o que as pessoas têm a dizer. Um governo moderno, que quer ter sucesso, tem por obrigação ouvir as aspirações do povo, o sentimento popular. O melhor conselho que existe, em minha opinião, chama-se conselho do povo. Você ouvir o que as ruas falam é o melhor conselho”, completou Jaime.

Ele, no entanto, admitiu que, caso Taques lhe faça algum convite nesse sentido, não irá se furtar desta “missão”.

“Não vamos fugir em hipótese alguma. Temos alguma experiência política, queremos ajudar o Estado, independente de quem for o governador. Temos compromisso em fazer um Estado melhor”, disse.

“Mato Grosso depende de todos nós. Temos que ter responsabilidade, sobretudo nesse momento de crise. Temos que fazer uma somatória de ideias, de pensamentos, de esforço conjugado para melhorarmos cada dia mais nosso Estado”, afirmou.

Por fim, Jaime disse não ter dúvidas de que Taques, independente de escolher ou não “conselheiros” para seu Governo, tomará decisões corretas para Mato Grosso.

“Não tenho dúvida que o governador vai ouvir a classe política, mas também todos os segmentos da sociedade. O governador Pedro Taques é um homem sábio, inteligente e saberá, com certeza, tomar as providências e os melhores encaminhamentos para o Estado”, finalizou.