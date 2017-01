“Viu que a vaca está indo pro brejo, agora chama políticos”, diz senador; VÍDEO

MATO GROSSO MAIS

O senador por Mato Grosso e presidente do PR no Estado, Wellington Fagundes, em visita à redação do Mato Grosso Mais, na manhã desta segunda-feira (23), fez duras críticas ao governador Pedro Taques (PSDB) sobre a indicação de políticos em seu staff.

Segundo Fagundes, essa atitude está motivando uma ‘guerra’ entre os partidos aliados para conseguir espaços nas Secretarias de Estado.

O senador chegou a lembrar o início da gestão do tucano quando Taques só quis colocar técnicos nas pastas.

“Dando a entender que a classe política só fazia coisa errada. Chegou a conclusão que a vaca está indo para o brejo, que a coisa está muito ruim”, comentou.