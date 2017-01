Fávaro só deixará a Sema se ele quiser, diz Fabris

DA REDAÇÃO

O líder do PSD na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gilmar Fabris, afirmou nesta segunda-feira (23) que o vice-governador Carlos Fávaro só deixará a Secretaria de Estado de Meio Ambiente se ele quiser.

De acordo com o parlamentar, Fávaro tem o apoio de toda a bancada e do Governo para a permanência no cargo.

A manifestação de Fabris acontece após a declaração do presidente regional do PSB, deputado federal Fábio Garcia, de que o partido irá indicar um novo nome para o comando da Sema.

“O vice-governador disse que até março a Secretaria estará em ordem. Ele tem feito um excelente trabalho à frente da Sema e não vemos motivos para o governador tirá-lo de lá”, disse.

Para o deputado, a bancada do PSD já se reuniu com Carlos Fávaro e manifestou pela permanência do vice-governador no cargo.

“Nossa bancada é a maior da Assembleia, contando com seis deputados, e já dissemos a ele que deve continuar na Sema. Fávaro só vai sair se quiser”, ressaltou.

Fábio Garcia afirmou que o compromisso do governador com o PSB teria sido firmado no fim do ano, na presença do vice-governador.

“Por cordialidade, Fávaro pode até ter manifestado que a Secretaria está à disposição, mas os membros do PSD entendem que a pasta deve ficar com o partido, mesmo que o atual secretário decida deixar a Secretaria”, pontuou Fabris.

Gilmar Fabris disse ainda que todas as mudanças feitas até hoje no Governo têm tido apoio irrestrito do PSD, como as recentes nomeações dos deputados Wilson Santos (PSDB) e Max Russi (PSB) para as secretarias de Cidade e Trabalho e Assistência Social.

“O governador aproveitou, inclusive, boa parte dos secretários municipais da gestão de Mauro Mendes, sendo a maioria do PSB, e todos com nosso apoio. Por isso, não vemos motivo para perdemos a Secretaria de Meio Ambiente neste momento em que o Fávaro está fazendo um ótimo trabalho”, finalizou.