Garcia volta atrás de seu posicionamento e diz que foi induzido por jornalista a criticar Emanuel

DA REDAÇÃO

Com receio de perder apoio do PMDB numa futura aliança em 2018, o deputado federal e presidente do PSB de Mato Grosso, Fábio Garcia, voltou atrás em seu posicionamento e publicou, em sua página pessoal no Facebook, uma espécie de desculpas ao dizer que foi induzido por um jornalista a criticar a postura do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), de que o gestor estaria fazendo politicagem ao visitar as obras da Orla do Porto com uma cadeirante. A informação foi divulgada por Mato Grosso Mais, leia mais aqui.

Garcia disse que conversou com Emanuel Pinheiro e que foi informado que sua intenção é solucionar problemas de acessibilidade na Orla do Porto.