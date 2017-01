Ladrão em fuga da Polícia Militar atropela e mata trabalhador em Cuiabá

DA REDAÇÃO

Morreu num acidente no bairro Doutor Fábio, em Cuiabá, o entregador de jornal Eliakim Almada, de 31 anos.

A motocicleta aonde ele estava foi atropelada por uma picape que fugia da PM.

A Polícia Militar relatou que uma picape Saveiro havia sido roubada nas imediações do pronto-socorro de Cuiabá.

Em buscas, uma viatura encontrou o veículo na Fernando Correa da Costa.

O motorista não obedeceu a ordem de parada e fugiu em direção ao Doutor Fábio.

Num cruzamento do bairro, a picape atingiu a motocicleta onde estava o entregador de jornal.

O impacto foi tão forte que Eliankim não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Já os criminosos fugiram e não foram encontrados.

Na página dele, no Facebook, amigos e familiares se despediram do entregador de jornal.

Eles ainda reclamaram da insegurança e da impunidade no país.

“Mais um pai de família que se vai e deixa seu filho. Me sinto muito revoltado, impunidade no Brasil da nisso”, postou um amigo da vítima. Com Folhamax