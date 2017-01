Tragédia no Rio: Mãe e filha são enterradas em MT

MATO GROSSO MAIS

Os corpos de mãe e filha, Maria Hilda Panas e Maíra Panas, respectivamente, serão enterrados no inicio da manhã desta segunda-feira (22), em Juína (750 km de Cuiabá) no cemitério municipal. A previsão é que o enterro seja a partir das 7 h.

Os corpos das duas vítimas chegaram no início da noite deste domingo (21) no município e foram velados durante toda a noite toda na Capela Mortuária da AME – Associação Ministério da Esperança.

Mãe e filha morreram na última quinta-feira (19) em um acidente aéreo em Paraty, Rio de Janeiro.

Elas estavam acompanhadas do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, de 69 anos, chefe de Maira, do ministro do STF, Teori Zavascki, e do piloto da aeronave, Osmar Rodrigues, de 56 anos. Os cinco morreram na tragédia.

O avião carregando as cinco vítimas deixou às 13h00 o campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, Rio de Janeiro. A 2 km da cabeceira da pista já no município carioca, a aeronave caiu.

O ministro Teori Zavascki foi enterrado ontem, em Porto Alegre.