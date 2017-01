Crise faz terceiro hotel fechar as portas em Cuiabá e Várzea Grande

A GAZETA

Com a retração econômica, mais um hotel foi fechado em Cuiabá na semana passada, sendo o 3º a cerrar definitivamente as portas desde 2016, quando os hotéis Mangabeiras (Várzea Grande) e Slaviero (Cuiabá) encerraram as operações.

Desde quinta-feira (19), o tradicional hotel Global Garden, na Capital, está fechado, depois de 23 anos de operação.

Apenas funcionários da segurança estão trabalhando no local, que não recebe hóspedes há duas semanas.

Conforme a direção do empreendimento, administrado pela rede de hotéis Mato Grosso – que pertence ao secretário adjunto de Turismo, Luiz Carlos Nigro – a conjuntura desfavorável do mercado levou à decisão de não renovar o contrato de arrendamento do empreendimento.

Durante 8 anos, o Global Garden foi gerenciado pela rede, que manterá em atividade os outros 6 hotéis que possui no Estado, sendo 4 urbanos e 2 de lazer.

Um dos proprietários do hotel Global Garden, Carlos Antônio Garcia, afirmou que ainda não foi comunicado oficialmente pela rede de Hotéis Mato Grosso sobre a devolução do estabelecimento, e justifica que isso pode ocorrer já que terminou o contrato de arrendamento.

Disse ainda que se a devolução for concretizada o hotel ficará fechado temporariamente pelo menos até depois do Carnaval, uma vez que nos primeiros 2 meses do ano a rede hoteleira registra baixa ocupação.

“Se o contrato de arrendamento for encerrado vamos fechar até o Carnaval. Enquanto isso vamos decidir o que fazer, procurar um novo arrendatário, porque é um hotel bem estruturado e tradicional que não pode ficar fechado”, informou comentando que o setor hoteleiro passa por um momento delicado, com baixa ocupação desde o pós-Copa e cuja situação foi agravada pela crise financeira.

O hotel Global Garden foi fundado em 1993 e tem 76 apartamentos, abrigando também área de lazer com piscina, restaurante, business center e sala de reuniões.

OUTRO CASO – Além do Global Garden, a família Garcia é proprietária de um outro hotel localizado no bairro Bosque da Saúde, próximo ao viaduto da avenida Miguel Sutil com a avenida Historiador Rubens de Mendonça, em construção há cerca de 20 anos.

As obras ficaram paralisadas por muito tempo e foram retomadas poucos anos atrás, mas suspensas novamente. Segundo Carlos Antônio Garcia, a obra enfrenta problemas financeiros.

Ele nega embargo e a existência de fraudes e diz que a documentação está em dia. O hotel tem 170 apartamentos e o empresário preferiu não informar o investimento já realizado. Disse apenas que falta pouco para concluir.