Garcia: Taques deve liderar reeleição com aliados

O deputado federal e presidente do PSB de MT, Fábio Garcia, disse que a escolha do novo secretário da Secretaria de Meio Ambiente do Estado será definida pelo governador Pedro Taques (PSDB).

PSB e PSD disputam a pasta que ainda é ocupada pelo vice-governador Carlos Fávaro (PSD).

O presidente do PSB ressaltou que o partido deve seguir com Taques até 2018, já que, segundo ele, o governador e o ex-prefeito Mauro Mendes formam uma parceria desde 2010.

“Eu entendo que o governador é o grande líder do processo de 2018, porque é quem está com o mandato na mão e com a possibilidade de ir à reeleição, e ele liderará esse processo em nome de todo o grupo político que está com ele”, observou Garcia em visita à redação ao Mato Grosso Mais.

Segundo Garcia, ele acredita que Mauro Mendes, do qual é do seu partido, tenha condições de disputar um cargo majoritário em 2018.

“Eu enxergo também, com muita tranquilidade uma chapa composta por Pedro e Mauro”, comentou.