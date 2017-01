Polícia Militar prende 17 suspeitos durante festa em casa abandonada

DA REDAÇÃO

Policiais militares do Comando de Ação Rápida (CAR) detiveram 17 pessoas, apreenderam drogas e diversos objetos sem procedência no bairro Vila Mineira, em Rondonópolis.

A ação aconteceu durante uma festa que estava sendo realizada em uma casa abandonada. No local havia homens, mulheres e menores de idade consumindo drogas e bebidas alcoólicas.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência (BO), os policiais estavam em rondas quando se depararam com dois homens em uma motocicleta. A dupla estava saindo de uma casa que aparentava estar abandonada. Em seguida, a equipe estava realizando a abordagem da dupla quando ouviram um barulho e notaram a movimentação de outras pessoas no local.

Ao adentrarem a casa, os policiais perceberam que se tratava de uma festa. O local se encontrava em condições precárias de higiene e insalubre. A revista policial no interior da casa levou à descoberta, escondido em baixo de uma cama, de um tablete de maconha. No local, o homem identificado como proprietário da casa disse desconhecer a existência da droga. Posteriormente, já na delegacia, ele confessou ser o dono da maconha.

Em outros cômodos foram encontrados vários cigarros de maconha e uma porção de cocaína. Também foram apreendidos: uma televisão, três caixas de som, um amplificador, controles de vídeo game, diversos celulares e duas garrafas de uísque.

Os policiais realizaram a detenção dos suspeitos. Durante a ação, o padrasto de um dos integrantes da festa tentou impedir a condução e acabou sendo detido e encaminhado juntamente com os demais suspeitos.

Na Delegacia de Polícia, um dos suspeitos ainda tentou se identificar com um nome falso, porém sua esposa compareceu ao local apresentando um alvará de soltura indicando que ele, com o nome verdadeiro, teria saído da prisão há menos de um mês e estava em liberdade condicional.

Os 17 suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão da Central de Flagrantes da Polícia Civil de Rondonópolis.

Foto: PM-MT