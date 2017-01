Queda na taxa de reclamações da Unimed é maior que a média nacional

DA REDAÇÃO

A Agência Nacional de Saúde (ANS) divulgou o resultado das reclamações contra planos de saúde em 2016, apontando uma queda de 12,2% no índice em relação ao ano anterior.

Maior cooperativa de saúde de Mato Grosso, a Unimed Cuiabá registrou uma diminuição de 16% na taxa de reclamações em sua Ouvidoria, superando a média nacional.

A diferença de 3,8% em relação à média nacional é um resultado importante para a Cooperativa, que há dez meses elegeu um novo Conselho de Administração.

Entre as metas da gestão está a melhoria e qualidade nos serviços prestados, além da consolidação da imagem e relacionamento da Unimed Cuiabá com seus mais de 220 mil beneficiários.

“Estes números mostram que os esforços e as mudanças realizadas já têm gerado resultados positivos. Outro dado importante é quanto aos processos concluídos. Dos mais de 4,7 mil abertos, todos foram solucionados. Mais do que registrar as reclamações, a Unimed Cuiabá tem se preocupado em resolver os apontamentos dos beneficiários e, principalmente, trabalhar para que a falha não volte a acontecer”, destacou o presidente da Cooperativa, Dr. Rubens Carlos de Oliveira Júnior.

De acordo com a ANS, em 2016 foram registradas 90,2 mil queixas contra planos de saúde no Brasil.

Atualmente, o país conta com mais de 1,1 mil operadoras e cerca de 48 milhões de beneficiários.

IDSS – Em outubro de 2016, foram divulgados os resultados do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar da ANS.

Com o índice de 0,803 em uma escala de 0 a 1, a Unimed Cuiabá ficou entre as 10 melhores singulares de grande porte do sistema Unimed.