PSDB, PSB e PP se alinham para ter Taques, Mendes e Blairo Maggi em 2018

DA REDAÇÃO

O sonho de consumo do PSDB e PSB é ter o PP no staff do Governo Pedro Taques (PSDB).

Para isso, o partido do ministro da Agricultura, senador licenciado Blairo Maggi (PP), vem sendo atraído para compor uma tríplice aliança com vistas em 2018.

Blairo, neste caso, seria o principal interlocutor do PP para fechar o alinhamento com tucanos e socialistas.

A ideia é ter Taques no projeto de reeleição com o ex-prefeito Mauro Mendes (PSB) e Blairo para o Senado Federal.

Alguns membros do PSB entendem que essa trinca seria imbatível no ano que vem.

Para ter o Partido Progressista no projeto, segundo fontes do Mato Grosso Mais, há a informação de que o PP deve assumir duas pastas.

Uma de primeiro escalão, que seria a Secretaria de Agricultura, sob o comando de Suelme Evangelista (PSB), e uma autarquia, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), um dos órgãos de maior arrecadação de Mato Grosso.

A situação já estaria quase fechada, faltando apenas alguns detalhes. Os nomes ainda não foram relevados de quem deve assumir esses dois locais.