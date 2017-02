Jovens acusadas de assaltar loja de roupas e salão de beleza são presas

EM RONDONÓPOLIS

Duas jovens acusadas de participação em roubos em comércios de Rondonópolis (212 km ao Sul) tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Judiciária Civil, durante investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf-Roo).

J. C. T. C., de 21 anos, e N. P. T. S., de 19, são apontadas como autoras de pelo menos dois roubos, um deles em uma loja de vestidos de festas e o outro em um salão especializado em apliques de cabelo.

Os roubos eram praticados por quatro pessoas. Dois casais entravam no estabelecimento se passando por clientes e assim que eram atendidos, sacavam uma arma de fogo e anunciavam o assalto.

Na loja de roupas de festas, os criminosos subtraíram 67 vestidos e no salão de beleza foram roubados aproximadamente R$ 12 mil em mechas de cabelo.

Na investigação, policiais da Derf notaram a semelhança no modo de ação dos assaltantes nas duas lojas. Em checagem das imagens das câmeras de segurança, os investigadores conseguiram identificar os envolvidos nos crimes, que tiveram os mandados de prisão representados pela Polícia.

Com a ordem de prisão decretada pela Justiça, J. foi abordada por policiais da Derf, no domingo (22), quando saía de uma visita no presídio da Mata Grande. N. teve o mandado de prisão cumprido na segunda-feira (23), em uma residência, no centro de Rondonópolis.