Secretário adjunto do Estado Reinhard Ramminger morre aos 68 anos em MT

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso informou, por meio de nota pública, a morte do secretário adjunto de Informações Socioeconômicas, Geográficas e de Indicadores da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Reinhard Ramminger.

Reinhard era servidor público de carreira do Governo do Estado desde 2002, quando ingressou na administração pública como gestor governamental.

Desde então, já atuou na Secretaria de Fazenda, na Casa Civil e na Seplan. Na adjunta pela qual respondia na Seplan, o gestor tinha sob sua coordenação direta mais de 40 servidores organizados em duas superintendências e cinco coordenadorias.

Na sua vasta experiência profissional também constam trabalhos realizados como chefe de gabinete do vice-governador Márcio Lacerda, no governo Dante de Oliveira (1995/1998), deputado estadual pelo PMDB em 1992, analista e consultor.

E entre 1980 e 90, como presidente do diretório municipal do PMDB de Barra do Garças. Foi assessor técnico legislativo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e secretário de Estado de Agricultura e de Assuntos Fundiários no governo de Carlos Bezerra (1987/1990).

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do secretário Reinhard. Um homem de personalidade notável que marcou e projetou o seu trabalho no Estado com inteligência e vasta experiência”, afirmou Guilherme Muller, secretário de Estado de Planejamento, que acrescentou que o falecimento o deixou profundamente triste, pois Reinhard era um amigo de muitos anos.

O governador Pedro Taques também lamentou a morte do secretário adjunto e presta condolências aos seus familiares. “Reinhard Ramminger esteve conosco nesse governo de transformação desde o período de transição, quando foi responsável pela parte do planejamento, desempenhando um papel fundamental, sendo um servidor valoroso e exemplar”, afirmou,

Reinhard Ramminger, 68 anos, morreu nesta madrugada (26.01). Ainda não há informações oficiais a respeito do velório e do sepultamento.