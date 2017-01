Homem é preso pela Polícia Militar de MT após roubar ex-esposa

DA REDAÇÃO

Um homem foi preso na noite após roubar a própria ex-mulher no bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste.

A prisão foi realizada após uma denúncia via 190 informando que a funcionária de uma lanchonete havia sido roubada.

No local, a equipe tomou conhecimento que o ladrão se tratava do ex-marido da mulher.

Segundo a PM, L. F. C., de 37 anos, teria ido até o local de trabalhado da ex pedindo a chave da sua casa para pegar algumas peças de roupas que havia deixado no local.

A mulher relatou aos policiais que o suspeito se negou a retirar seus pertentes, então ela decidiu voltar para o trabalho.

Logo após, quando a mulher estava retornando ao trabalho, o acusado a abordou e a surpreendeu puxando seu celular, fugindo com o aparelho e R$ 50 que estavam na capa do telefone móvel.

A PM realizou diligências e conseguiu capturar o homem, recuperando o celular e o dinheiro .

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil para as demais providências cabíveis .