Homem suspeito de abusar da própria filha é preso pela polícia

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil prendeu o pai de uma menina de oito anos, por ter abusado sexualmente da filha, no município de Cariri, no Tocantins.

A prisão foi efetuada, na quinta-feira (26), por policiais civis de Alto da Boa Vista (1.059 km a Nordeste).

O suspeito, J. G. F., de 47 anos, foi localizado em uma chácara, na zona rural do município, cerca de 35 km do centro da cidade.

Utilizando um veículo descaracterizado da Prefeitura local, os policiais foram ao endereço e ao chegarem, o suspeito ainda tentou se esconder na mata, mas foi capturado.

De acordo com as investigações realizadas pela Polícia Civil de Tocantins, a criança, em novembro de 2016, relatou que seu pai fazia “saliência com ela”.

Na ocasião, policiais foram à fazenda onde o suspeito morava sozinho com a menina para confrontá-lo.

No entanto, o acusado fugiu do local ao saber que os agentes tinham descoberto os seus abusos. Não há informações sobra a mãe da menina.

O delegado de polícia, responsável pelo caso, representou pela prisão temporária do suspeito, sendo decretada pelo juízo da Comarca de Gurupi (TO). O acusado seguia foragido até denúncias do paradeiro em Alto da Boa Vista.

Na delegacia de Alto da Boa Vista, o preso confessou ter molestado a filha em pelo menos cinco oportunidades, entre a idade dos sete e oito anos da criança.

O suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de São Félix do Araguaia, local em que aguardará sua transferência para o presídio da comarca de Gurupi (TO).

Já a criança, durante a realização dos procedimentos, foi encaminhada provisoriamente para uma casa de passagem, para avaliação da Vara da Infância do estado de Tocantins.