Cleunissia Oliveira Móra, de 24 anos, ex-funcionária do SBT, em Matupá (685 km de Cuiabá), morreu em um trágico acidente entre uma caminhonete Hilux e um caminhão tanque na rodovia BR-230, a Transamazônica, no sudoeste do Pará, na tarde desta quinta-feira (26).

A jovem não morava mais em Matupá, casada foi morar com o marido em São Paulo.

No Pará, ela estava em visita a familiares dela.

Além dela, outras cinco pessoas também morreram.