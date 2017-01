Leitão diz que Wellington Fagundes faz oposição ‘mais ou menos’ contra Taques

MATO GROSSO MAIS

O presidente do PSDB de Mato Grosso, deputado federal Nilson Leitão (PSDB), criticou de forma dura as declarações feitas pelo senador Wellington Fagundes (PR), esta semana, de que o Estado, sob a gestão do governador Pedro Taques (PSDB), foi para o ‘brejo’, numa alusão ao ditado popular ‘a vaca foi para o brejo’. Leia mais aqui.

Segundo o tucano, em entrevista ao Mato Grosso Mais, na tarde desta quinta-feira (26), na sede do Governo do Estado, Wellington Fagundes faz uma oposição ‘mais ou menos, já que nunca esteve em uma, sendo sempre Governo.

“Ele está se precipitando às eleições 2018, ele está buscando palanque. Ele até não tem muito jeito pra isso. Wellington sempre foi Governo a vida inteira. São muitas críticas sem fundamentos”, rebateu.

Leitão também alfinetou o republicano ao dizer que o Governo do qual o senador fez parte é que acabou, se referindo a gestão do então governador Silval Barbosa (PMDB), preso desde setembro de 2015 no Centro de Custódia de Cuiabá, sob acusação de fraudes e cobrança de propinas durante sua administração.

O presidente do PSDB também citou que durante a gestão do peemedebista, um assessor de Wellington na pasta da Sinfra não fez em cinco anos o que a atual fez em dois anos. “O governador Pedro Taques fez mais e com menos dinheiro”, observou.

O deputado federal ainda sugeriu, no final da entrevista, que o senador Wellington Fagundes ajudasse o governador Pedro Taques a resolver os problemas provocados, segundo Leitão, pela gestão anterior e pela União.

