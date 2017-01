PSB indica ex-secretário de Mauro Mendes para substituir Fávaro na Sema

DA REDAÇÃO

O ex-secretário de Meio Ambiente de Cuiabá, Alan Porto, foi indicado pelo PSB para comandar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), em substituição ao vice-governador Carlos Fávaro (PSD), que deixará o cargo a partir de março.

A informação foi confirmada pelo deputado estadual Oscar Bezerra (PSB), na manhã desta sexta-feira (27), em entrevista à Rádio Capital FM. Apesar da indicação, Alan foi nomeado, recentemente, para ocupar a secretaria adjunta de Obras e Estrutura Escolar, vinculada à Secretaria de Educação (Seduc).

Oscar reiterou que, em dezembro passado, a executiva do partido se reuniu com o governador Pedro Taques (PSDB) e, na ocasião, foi selado o compromisso de que a sigla indicaria o próximo secretário da Sema. A informação é do Midianews