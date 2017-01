Casal é preso por suborno a policial civil em Mato Grosso

DA REDAÇAO

Um casal foi preso por crimes de estelionato, corrupção ativa e uso de drogas pela Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, na cidade de Vila Rica (1.259 Km a Nordeste).

A ação aconteceu na tarde de sexta-feira (27).

Os suspeitos, E.L.C. e sua esposa N.M.L. mudaram recentemente para a cidade mato-grossense.

O homem se apresentou socialmente como leiloeiro de gado, chegando a participar de um leilão no dia 19 de janeiro, quando passou a realizar diversas compras de roupas e acessórios de vestuário no comercio local.

De acordo com o delegado Gutemberg de Lucena Almeida, as contas do casal eram parceladas utilizando nome de terceiros em cadastros nas lojas.

“Eles deixaram de pagar algumas contas, inclusive no hotel onde ficaram hospedados por mais de uma semana, onde gastaram aproximadamente 5 mil reais”.

A Polícia Civil passou a investigar o casal e percebeu que frequentaram um ponto de venda de drogas na cidade.

A abordagem de ambos foi realizada em outro hotel, na tarde de sexta-feira (27), em ação integrada da Polícia Civil e Polícia Militar. Os suspeitos foram flagrados consumindo ‘crack’.

Ao ser dada voz de prisão, o homem ofereceu quantia em dinheiro como suborno para o policial civil, que efetuou sua prisão também pelo crime de corrupção ativa.

Apreensão

Foram apreendidas varias peças de roupas etiquetadas, duas pedras de crack e a quantia de R$ 3.400 em dinheiro.

O casal possui condenação no Estado de Goiás pela prática de crimes de estelionato em situação semelhante, onde causaram prejuízos aos comerciantes.