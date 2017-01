Ex-servidor do Detran, radialista Noel Paulino morre aos 80 anos em MT

DA REDAÇÃO

Morreu na tarde deste sábado (28), em Rondonópolis, o ex-funcionário do Detran/MT e radialista, Noel Paulino de Almeida, aos 80 anos.

Segundo o site Agora MT, Noel Paulino estava internado há vários dias.

Ele nasceu em Carlopolis-PR e se formou em radialismo em 1966. Chegou a Rondonópolis em 1976 como representante da Metalúrgica Artes Ferro Real. Na comunicação no município trabalhou na Rádio Branniff em 1977 e na TV Manchete.

Tinha como paixões a família, a música e o esporte. Foi também Secretário de Imprensa da Câmara Municipal de Rondonópolis em 1992, além de apresentador oficial da Exposul por mais de 10 anos.

Trabalhou por mais de 10 anos e uma concessionária e em 2004 assumiu a gerência de educação para trânsito no Detran Mato Grosso e ficou encarregado de 23 municípios durante 11 anos.

Ele era casado com Maria de Lurdes Endres de Almeida (Dona Mari), pai de Kelly Cristine Endres de Almeida, Kleber Paulino de Almeida e Ricardo Leon Endres de Almeida. Deixa ainda três netas: Ana Carolina, Mariana e Maria Antônia.

O velório de Noel acontece no Rotary Clude na Vila Birigui em frente a Santa Casa. Com informações do Agora MT.