Juiz nega pedido de ex-advogado de Leopoldino do Amaral para não vender vagões

DIÁRIO DE CUIABÁ - ALINE ALMEIDA

A Justiça Federal negou pedido do advogado Félix Marques da Silva (ele já foi advogado do ex-juiz assassinado no Paraguai em setembro de 99, Leopoldino Marques do Amaral) que tenta impedir que o Governo do Estado promova a venda dos vagões ou de qualquer outro componente do Veículo Leve sobre Trilhos.

A decisão também se opôs ao pedido do autor que quer o Estado não use verba oriunda dos Contratos de Financiamentos e que fazem parte integrante do acervo do VLT.

A negativa ao pedido de Félix foi proferida no dia 26 de janeiro pelo juiz federal Ciro José de Andrade Arapiraca.

Para o magistrado, pela terceira vez consecutiva o pedido do autor por meio de Ação Civil Pública não tem embasamento probatório.

Desta forma, torna impossível o acolhimento das pretensões. Arapiraca também entendeu que a utilização dos recursos do modal por parte do Executivo teve o propósito de garantir os compromissos.

“Ainda, quanto ao pleito de utilização da verba oriunda dos Contratos de Financiamentos para as obras do VLT, como já dito anteriormente (fls. 369/370), impõe-se reconhecer que a disponibilidade dos valores em apreço trata-se de matéria diretamente afeta ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não sendo, pois, passível de conhecimento nestes autos, tendo em vista que se constata que a utilização dos recursos em comento ocorreu para garantir compromissos afetos à gestão da Administração Pública Estadual”, disse o magistrado.

Félix busca junto à Justiça Federal que sejam suspensos os efeitos dos Decretos Estaduais nº 570, 571 e 576 – referentes aos recursos do modal -, todos de 21/11/2016, em razão de suas “ilegalidades e desvio de finalidade”. O advogado pleiteava ainda que o Governo fosse o responsável pela manutenção e integridade dos vagões.

A possibilidade de venda dos vagões foi levantada pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa que investigou irregularidades nas obras da Copa do Mundo, o deputado estadual Oscar Bezerra (PSB).

Isso porque um relatório apresentado pelo próprio governo do Estado, no início do ano passado, mostrou que, para os 22 quilômetros de modal, serão necessárias apenas 32 composições – sendo três reservas -, e não as 40 que foram compradas.

O deputado estadual Oscar Bezerra chegou a afirmar que um município estaria interessado em adquirir os vagões que foram comprados desnecessariamente. A venda destes vagões, segundo ele, pode gerar um aporte de R$ 150 milhões para a Secretaria de Estado de Cidades.

A assessoria de comunicação do Estado de Mato Grosso afirmou que o Governo não vendeu e não está vendendo os vagões.

O VLT – O Veículo Leve sobre Trilhos veio para Mato Grosso como uma promessa para a modernização do transporte público. Viagens mais rápidas, fim da demorada espera nos pontos, comodidade e muitas outras melhorias.

O modal que já consumiu R$ 1,06 bilhão dos cofres públicos deveria estar pronto para a Copa do Mundo de 2014.

O contrato publicado no dia 20 de junho de 2012 estabelecia 630 dias para execução e vigência do contrato de 720 dias com o custo global de R$ 1.477.617.277,15.

O Estado já pagou R$ 1,066 bilhão ao consórcio. Depois de mais de um ano de negociação, o Estado e o Consórcio entraram em acordo em relação aos valores.

Ainda no primeiro semestre deste ano, a obra que está parada desde dezembro de 2014 deve ser retomada.