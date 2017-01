DA REDAÇÃO

Mesmo com o desgaste junto aos servidores do Estado e as fortes críticas que começam a surgir da oposição, o governador Pedro Taques (PSDB) teve um dia de alento neste sábado (28).

Moradores de Jaciara fizeram questão, várias vezes, de tirar selfies com Taques durante a realização da Caravana da Transformação em Jaciara, deixando intacta a alta popularidade do governador.