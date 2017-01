Russo, ex-assistente de palco da TV Globo, morre aos 85 anos

Ele tinha Mal de Alzheimer e, nos últimos anos, necessitava de cuidados. Russo estava separado da mulher, Adriana Mello, há dois anos, e estava morando com sua filha Fernanda.

Em uma rede social, Bruna postou uma homenagem ao avô:

“E é desse jeitinho que vamos guardar você no coração, com todo aquele carinho e amor que você nos dava é impossível sentir alguma coisa ruim com a sua perda, pois você não foi só pai, avô, tio, pra nós você foi um anjo, um anjinho lindo pra se guardar com muito carinho. Você se foi e eu nem sei como agir sabendo que nunca mais terei os seus beijos, mas agradeço a Deus pela sua longa vida a nosso lado, agradeço a Deus pois sei que ele tá cuidando neste momento de você, e obrigado vovô por todas vezes que você não deixou ninguém ficar triste ao seu lado sempre contagiando a todos com a sua alegria. Queríamos muito ter você conosco pra SEMPRE, mas todos nesse mundo tem a sua hora e essa foi a sua. Vai com Deus meu velhinho! E ah da um beijinho em nosso outro anjinho que já esta aí em cima. Não digo um Adeus mas sim um até breve porque sei que um dia vamos nos reencontrar“

Foto: Reprodução/TV Globo