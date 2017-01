Solto, ex-secretário de Mato Grosso é liberado pela Justiça para morar em Brasília

FOLHAMAX - VINÍCIUS LEMOS

O ex-secretário de Planejamento de Mato Grosso, Arnaldo Alves de Souza, foi proibido pela Justiça de se ausentar de Brasília (DF), onde possui residência fixa. A determinação é uma das medidas protetivas decretadas pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), após conceder habeas corpus a Arnaldo.

Desde que deixou o Governo do Estado, em dezembro de 2014, Arnaldo Alves de Souza estava residindo na capital federal. Até ser preso, trabalhava no gabinete do atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), no Senado Federal. Ele já foi exonerado do cargo, mas continua com residência em Brasília.

O habeas corpus do ex-secretário foi concedido após decisão por maioria na 2ª Câmara Criminal do TJ-MT, na tarde de quarta-feira (25). Foram dois votos favoráveis à liberdade de Arnaldo Alves de Souza e um contrário.

Votaram a favor do habeas corpus os desembargadores Pedro Sakamoto e Orlando Perri, que foi convocado para substituir o desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que se declarou suspeito para decidir sobre o caso. Já o relator do processo, desembargador Alberto Ferreira de Souza, votou contra a liberdade do ex-secretário.

Para conseguir o HC, Arnaldo Alves pagou fiança de R$ 607 mil, que deve ser atualizado desde o período das supostas fraudes. Também foram estipuladas pela Câmara Criminal do TJ-MT as medidas restritivas.

Entre elas, estão a proibição de que ele saia de Brasília sem comunicar a Justiça de Mato Grosso. Além disso, ele também deverá manter seu endereço, na capital federal, atualizado e qualquer mudança deverá ser comunicada ao TJ-MT.

Outras medidas que foram ordenadas ao ex-secretário são a obrigatoriedade de ele comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado; proibição de manter contato ou de se comunicar com os demais réus ou testemunhas do processo, inclusive por telefone ou aplicativos de mensagens instantâneas ou assemelhados; e outros itens que ainda podem ser determinados pela Justiça. Arnaldo Alves de Souza estava preso desde 26 de setembro de 2016, quando foi deflagrada a 4ª fase da “Operação Sodoma”.

Ele é acusado de, enquanto secretário de Planejamento, promover uma alteração no orçamento do Estado para garantir o pagamento de R$ 31 milhões referente a desapropriação de um terreno do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá.

Segundo o Ministério Público, do valor pago, cerca de R$ 15 milhões retornaram ao grupo comandado pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB). Por sua participação, Arnaldo teria recebido cerca de R$ 600 mil.

Além dele, tiveram as prisões decretadas nesta fase da operação o ex-governador, o ex-chefe de gabinete Sílvio Correa, o ex-secretário de Fazenda Marcel de Cursi, o procurador aposentado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho e ainda o empresário Valdir Piran, que já teve a detenção revogada.