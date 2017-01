TCE faz Guilherme Maluf suspender reforma milionária na Assembleia Legislativa

FOLHAMAX

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso decidiu suspender uma Concorrência Pública realizada no ano passado que contratou uma empresa para promover a reforma e ampliação da atual sede, em Cuiabá.

O Consórcio Planova-Via, que tem sede em São Paulo, havia sido o vencedor do certame com valor de R$ 79,647 milhões.

Em ofício encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado no final de 2016, o Legislativo, que tem o deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB) como presidente e Ondanir Bortolini “Nininho” (PSD) como primeiro-secretário, paralisou o processo por decisão administrativa.

O conselheiro Valter Albano havia alertado que a Concorrência estava sendo realizada sem que os dados fossem incluídos no sistema Geo-Obras.

Além disto, um relatório da equipe técnica do TCE descobriu quatro irregularidades no edital do certame que gerariam um superfaturamento no palácio Dante de Oliveira.

“Foram decobertas falhas na exigência de atestados de qualificação técnica das licitantes; irregularidades diversas no edital; deficiências no

projeto básico e sobrepreço decorrente dessas deficiências”, diz o parecer de Valter Albano da Silva publicado no Diário Oficial de Contas.

O conselheiro explica que iria analisar um pedido de liminar para suspender a licitação. Todavia, o Legislativo optou por suspender a licitação com falhas, o que “prejudica a análise do pleito cautelar do Ministério Público de Contas, uma vez que os fundamentos para a concessão da medida

acautelatória não mais subsistem”.

Apesar da desistência da obra milionária, a nova Mesa Diretora da Assembleia, que será presidida pelo deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), poderá retomar a ideia de ampliação e reforma. Neste ano, o Legislativo terá um orçamento de R$ 514,663 milhões.

ÍNTEGRA DA DECISÃO

Trata-se de Representação de Natureza Interna, formulada pelo Ministério Público de Contas, com a finalidade de promover auditoria de conformidade no procedimento da Concorrência Pública 1/16, instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para contratar empresa de engenharia com o objetivo de executar obras de reforma e ampliação do prédio administrativo daquela Instituição, no valor estimado de R$ 79.647.522,47 (setenta e nove milhões seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos).

Na Representação, o Ministério Público do Contas requer, em liminar, que seja determinada ao responsável, a inserção dos dados da licitação no Sistema Geo-Obras.

No Julgamento Singular (doc. digital 124089/16 de 12/07/16), deferi o pedido liminar e determinei o encaminhamento de ofício à Assembleia Legislativa do Estado para dar ciência ao Presidente daquela Instituição sobre o teor da presente Representação, com a determinação para que adotasse as medidas necessárias a fim de inserir no Sistema Geo-Obras as informações sobre o certame, o que foi atendido conforme ofício OFGGM/APL/Nº101/19 de 19/07/16 (doc. Digital 128875/16).

No relatório técnico preliminar, a Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia, apontou quatro (4) irregularidades no certame: exigência de atestados de qualificação técnica das licitantes; irregularidades diversas no edital; deficiências no projeto básico e sobrepreço decorrente dessas deficiências. Ao final a Secex Obras sugere a suspensão da contratação do consórcio PLANOVA-VIA, vencedor da Concorrência 1/16, até o julgamento de mérito dessa representação.

Antes de oportunizar a defesa aos responsáveis, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas que, depois de relatar a existência de outras Representações em trâmite neste Tribunal, visando apurar possíveis problemas em outros procedimentos licitatórios promovidos pela Assembleia Legislativa, acolheu a sugestão da Secex e requereu a suspensão cautelar da Concorrência 1/16.

É o relatório, passo a decidir.

Dispõe a Resolução Normativa 14/07, que concluído o relatório preliminar, e apontada qualquer irregularidade , o Relator concederá prazo para manifestação do responsável ou interessado, o que não ocorreu nesse caso.

Contudo, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, antes mesmo de ser provocada a se manifestar no autos, informou por meio do Ofício GGM/APL/Nº 176- J/16, que o referido procedimento licitatório foi sobrestado mediante decisão administrativa, até que sobrevenha o deslinde da presente Representação de Natureza Interna.

Desse modo, dou por prejudicada a análise do pleito cautelar do Ministério Público de Contas, uma vez que os fundamentos para a concessão da medida acautelatória não mais subsistem.

Sendo assim, determino o prosseguimento da instrução processual, devendo a Representada ser citada para apresentar defesa em relação aos apontamentos constantes no relatório técnico preliminar.

Com a citação, encaminhem-se cópias dos relatórios técnicos de auditoria.

Dê-se ciência ao Ministério Público de Contas.

Às providências.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

CONSELHEIRO WALDIR JÚLIO TEIS