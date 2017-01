Corpo de William Gomes será enterrado no início da tarde desta segunda-feira (30)

DA REDAÇÃO

O corpo do radialista William Gomes deve ser enterrado daqui a pouco no Cemitério da Piedade, no Centro de Cuiabá. O enterro está previsto para as 13h30.

Gomes morreu neste domingo (29) após ficar mais de 10 dias internado em um hospital de Cuiabá em decorrência de complicações com a diabete.

William Gomes foi uma das referências do rádio de Mato Grosso. Ele foi autor de livros que falam sobre o falar cuiabano.

Familiares e amigos fizeram a última despedida nesta manhã no velório realizado na Capela Jardins, em Cuiabá.