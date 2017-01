Emanuel garante pagamento de salário dentro do mês e RGA integral para servidores

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), disse, em entrevista ao programa Ponto de Vista, da TBO, neste domingo (29), que vai pagar o salário dos servidores da prefeitura no último dia do mês.

O peemedebista também garantiu que vai honrar com o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) de forma integral.

“Salário do servidor é algo sagrado e obrigação do gestor pagar em dia. O servidor público é o maior patrimônio da administração municipal e quem me ajudará a melhorar a vida de mais de 700 mil cuiabanos. Garanto a quitação da folha salarial sempre no último dia útil de cada mês, bem como o pagamento da RGA, que não é reajuste nem aumento, mas sim um direito constitucional”, garantiu.