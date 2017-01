Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro manda ‘refazer’ obra da gestão Mendes

DA REDAÇÃO

Após vistoria realiza na última semana pelo prefeito Emanuel Pinheiro, juntamente com o secretário Vanderlúcio Rodrigues, a Secretaria de Obras Públicas deu início nesta semana nos trabalhos de recuperação da pavimentação da Avenida Dante Martins de Oliveira.

Durante inspeção do serviço, que foi concluído em outubro do ano passado, foram constatadas diversas falhas na estrutura asfáltica. Dentre elas, a falta de drenagem, rachaduras, descontinuidade do asfalto e elevação.

Na ocasião, o secretário informou que a empreiteira HL Construtora, responsável pela execução do serviço, já havia sido notificada e iniciaria os reparos o mais breve possível.

Segundo ele, é de conhecimento da Secretaria que a referida Avenida é uma das principais vias de Cuiabá e tem uma grande importância na contribuição para a celeridade do trânsito. Nesse sentido, ressalta que a cobrança da gestão é para que os serviços sejam executados de maneira rápida e eficiente.

“Nosso trabalho será sempre planejado para entregarmos obras com a qualidade e garantia que o cidadão merece. Exigiremos isso de todas as empreiteiras”, pontuou.