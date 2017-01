Alvo da Rêmora, Frigeri será ouvido pelo Gaeco

MATO GROSSO MAIS

O ex-servidor da Secretaria de Educação, Fábio Frigeri, deve ser ouvido nesta segunda-feira (30) a partir das 16 horas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco.

Frigeri foi preso na primeira fase da Operação Rêmora, realizada em maio do ano passado.

Ele foi solto também no dia 19 de dezembro, após ficar seis meses preso no CCC.

A suposta organização criminosa, conforme o Gaeco, é composta por três núcleos: de agentes públicos, de operações e de empresários.

O núcleo de operações, após receber informações privilegiadas das licitações públicas para construções e reformas de escolas públicas estaduais, organizou reuniões para prejudicar a livre concorrência das licitações, distribuindo as respectivas obras para 23 empresas, que integram o núcleo de empresários.

As fraudes no caráter competitivo dos processos licitatórios começaram a ocorrer em outubro de 2015 e dizem respeito a, pelo menos, 26 obras de construção e/ou reforma de escolas públicas em diversas cidades do Estado de Mato Grosso, cujo valor total ultrapassa o montante de 56 milhões de reais.

Segundo o Gaeco, está comprovado que após o pagamento por parte da Seduc aos empreiteiros o valor de (inicialmente 5% e posteriormente de 3%) era devolvido a parte da organização criminosa.

DEPOIMENTO DE ALAN MALOUF

Na quarta-feira (01/02) será a vez do empresário Alan Malouf ser ouvido pelo promotores do Gaeco. A oitiva está prevista para as 14 horas.

Malouf, considerado um dos líderes da suposta organização, ficou preso durante dez dias em dezembro passado, sendo solto na véspera de Natal.

Nesse mesmo dia, o ex-servidor Wander Luiz dos Reis será ouvido a partir das 16 horas.