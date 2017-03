MEC divulga nesta segunda-feira lista dos aprovados no SISU

ATENÇÃO, ESTUDANTES!

A lista oficial dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (SISU) será divulgada até as 23h59 desta segunda-feira (30). Na inscrição, os alunos poderiam escolher a primeira e segunda opção de curso.

A manifestação de interesse na lista de espera deverá ser feita entre hoje e 10 de fevereiro.

O Aluno que for aprovado, poderá realizar a matrícula, caso seja sua opção, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) na próxima sexta-feira (3) e entre os dias 6 e 7, de forma presencial.

As aulas na UFMT retornam nesta segunda-feira para a finalização do segundo semestre letivo referente a 2016.

O início do ano letivo referente a 2017 está previsto para 15 de maio.

Já na Unemat o ano letivo começa antes, dia 3 de abril. A Estadual também abrirá matrículas dias 3, 6 e 7 de fevereiro.

Confira os calendários

UFMT

30/01/2017 Resultado da primeira chamada

03, 06 e 07/02/2017 Matrícula dos selecionados – 1ª chamada

30/01/2017 a 10/02/2017 Manifestação de interesse em lista de espera – sistema do SISU

16/02/2017 Publicação de Inelegidos (RCI) – 1º chamada – L1/L2

17 e 20/02/2017 Recurso de RCI – entregue no setor de registro

17/02/2017 Publicação da 1º lista de Manifestação de Interesse Presencial na UFMT

20 a 24/02/2017 Manifestação de Interesse Presencial na UFMT

02/03/2017 Publicação da lista da 2º chamada para matricula

10,13 e 14/03/2017 Matrícula da 2º chamada

23/03/2017 Publicação de Inelegidos (RCI) – 2º chamada – L1/L2

24/03 e 27/03/2017 Recurso de RCI – entregar no setor de registro

29/03/2017 Publicação da lista da 3º chamada para matricula

31/03, 03 e 04/04/2017 Matrícula da 3º chamada

11/04/2017 Publicação de Inelegidos (RCI) – 3º chamada – L1/L2

12 e 13/04/2017 Recurso de RCI – entregar no setor de registro

Maiores informações: www.ufmt.br

Unemat

Resultado do processo de seleção no Sisu: 30 de janeiro.

Matrículas na Supervisão de Apoio ao Acadêmico do campus em que fará o curso: dias 03, 06 e 07 de fevereiro.

Lista de Espera: Prazo para manifestar interesse de 30 de janeiro a 10 de fevereiro.

Início do ano letivo: 03 de abril.

Início ano letivo para Bacharelado em Medicina: 23 de junho.

Maiores informações: www.unemat.br