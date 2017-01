Nininho:PSB na Sema não acaba bem e alerta Taques

ABDALLA ZAROUR - DA EDITORIA

A disputa pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado ganhou um capítulo explosivo com a fala do deputado estadual e ainda primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho.

Em entrevista ao Mato Grosso Mais, na manhã do último sábado (28), em Jaciara, durante a realização da quarta edição da Caravana da Transformação, o parlamentar, que não é de ter papas na língua, mandou um duro recado ao PSB do deputado federal Fabio Garcia, do ex-prefeito Mauro Mendes e até do próximo presidente da ALMT, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB).

Em tom de alerta ao governador Pedro Taques (PSDB), Nininho sugeriu na entrevista que caso o PSB seja contemplado com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a pasta poderá vir a sofrer com possíveis ‘desdobramentos’. O deputado não é claro quanto o que seriam esses desdobramentos, mas será que seriam Operações Policiais??

O deputado argumentou de forma ríspida que a pasta, em hipótese alguma, ainda sob o comando do vice-governador Carlos Fávaro (PSD), seja destinada ao PSB.

Nininho diz que a pressão que vem ocorrendo para Taques escolher quem deve ser o sucessor de Fávaro não pode levar o Governo a uma situação constrangedora e citou que a ambição do PSB vem provocando essa turbulência entre os aliados, PSB e PSD.

“Eu acho muito humilhante o que está sendo feito com ele (Carlos Fávaro) hoje e eu mesmo não aceito esse tipo de comportamento. Se a Sema sair das mão do PSD, pode ter certeza que vai ter grandes desdobramentos dentro do Estado”, comentou.

Caso o governador Pedro Taques (PSDB) decida escolher pelo PSB na Sema, Nininho também providenciou um outro recado para o chefe do executivo.

“A Sema é do PSD. PSD tem seis deputados que contribui com esse Governo, que vota com esse Governo, que ajuda esse Governo e não é justo tirar a única Secretaria que tá na mão do maior partido hoje, com maior bancada, por causa da ambição de outros partidos que querem se apoderar do Governo do Estado, e eu não concordo com isso”, disse.