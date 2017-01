Suspeito de participar na explosão de caixa eletrônico em Mato Grosso é preso

DA REDAÇÃO

Um homem suspeito de ter participado da explosão, seguida de roubo, de um caixa eletrônico na Avenida Lions Internacional no bairro Coophalis, em Rondonópolis, foi preso na tarde de sexta-feira (27.01), na cidade de Juscimeira.

Após a ação criminosa, a Força Tática da Polícia Militar, começou as buscas na intenção de obter mais informações e capturar os criminosos.

Ainda durante a manhã, a unidade encontrou um veículo de cor prata abandonado entre o município de Pedra Preta e o distrito de Garça Branca, carro que supostamente teria sido usado para os criminosos fugirem do local. O automóvel que foi roubado em Cuiabá, estava com a placa clonada.

Já durante a tarde, a PM recebeu as informações que um homem de nome Miguel estaria alugando um táxi para levá-lo até Cuiabá e que pagaria pela corrida cerca de R$ 500 reais.

O táxi foi abordado em Juscimeira pela Força Tática.

O passageiro do táxi estava sujo e com o tênis molhado de lama, semelhante com à do local onde o veículo Duster foi abandonado.

Em abordagem, o suspeito relatou aos policiais que trabalhava em uma fazenda, mas não informou seu nome.

Em seguida, a equipe de inteligência do 4º Comando Regional começou a levantar informações e descobriu o nome do suspeito, identificado como A. do L. V., de 21 anos.

Após alguns minutos, ele confessou a participação no crime e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis para as providências cabíveis.

O caso

Uma quadrilha explodiu o terminal de autoatendimento da Caixa Econômica Federal (CEF), da Avenida Lions Internacional, no Bairro Coophalis, em Rondónopolis, na madrugada de sexta-feira (27.01).

Na ocasião, cerca de seis criminosos teriam fugido com boa parte do dinheiro do caixa eletrônico.