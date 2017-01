Vídeo mostra momento exato de impacto entre veículos em Cuiabá

DA REDAÇÃO

O sistema de segurança interno de uma casa flagrou neste ultimo sábado (28), um acidente entre três carros no bairro Jardim das Palmeiras, em Cuiabá.

O vídeo mostra o momento em que o primeiro veículo reduz a velocidade para entrar na garagem, em seguida, o Fox preto, diminui e aguarda na pista. Um terceiro veículo preto surge e atinge em cheio os dois primeiros automóveis, arremessando o Fox contra um muro de uma propriedade vizinha. Por sorte, ninguém ficou ferido no acidente.

Dentro do veículo prata haviam crianças, não havendo nenhum ferido, que impressionou pela força do impacto. O fato foi registrado na rua dos Eucaliptos, pouco depois da ponte que liga Estrada do Moinho com a avenida Fernando Corrêa da Costa.

Com informações do Olhar Direto.