Câmara Municipal inicia 19° Legislatura em Cuiabá nesta quinta-feira

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de Cuiabá realiza na próxima quinta-feira (02 de fevereiro), a partir das 08:00hs, na Praça Paschoal Moreira Cabral – onde se localiza o marco do Centro Geodésico da América do Sul, a sessão solene que inaugura a 19º legislatura do Legislativo Cuiabano.

O evento terá início com a execução, pela Banda da Polícia Militar, dos hinos do Brasil, de Mato Grosso e de Cuiabá e o hasteamento das respectivas bandeiras.

Na sequencia, no plenário das deliberações, as autoridades representando os poderes constituídos, farão uso da palavra em mensagens à sociedade da Capital mato-grossense.

A solenidade vai contar com a presença dos vinte e cinco vereadores eleitos para esta legislatura, que compreende o período de 2017 a 2020, e prepara Cuiabá para a celebração dos 300 anos de fundação da cidade, que se dará em 08 de abril de 2.019.

Foto: divulgação