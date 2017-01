Foragido do Mato Grosso acusado de agredir companheira é preso em RR

G1 Roraima

O foragido da Justiça do Mato Grosso L. M. d. F., de 29 anos, foi preso em Rorainópolis, região Sul, após agredir a companheira.

De acordo com a Polícia Militar, quando as equipes chegaram no imóvel do casal, a vítima estava chorando, com o rosto inchado e tinha vários hematomas e marcas de mordidas.

As agressões ocorreram na vila Nova Colina, zona Rural de Rorainópolis. O suspeito foi conduzido à delegacia da região e deve responder por violência doméstica, crime previsto na Lei Maria da Penha.

Conforme a PM, após consulta no sistema da Divisão de Inteligência e Captura (Dicap), foi constatado que o suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto expedido pela Justiça do Mato Grosso. Ele já responde por agressão contra mulher e tentativa de homicídio, segundo a PM.

Foto: Divulgação PM