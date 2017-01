Zé do Pátio anuncia pagamento integral do RGA

DA REDAÇÃO

O Prefeito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio entregou na tarde desta terça-feira (31) o projeto para o pagamento integral do Reajuste Geral Anual (RGA) dos servidores públicos com data retroativa à janeiro de 2017 para o líder de seu governo na Câmara, Juary Miranda. Agora o projeto segue para apreciação dos vereadores.

O reajuste é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que girou em 6,58% e é legalmente determinado pelos cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Cortamos vários serviços contínuos que o preço estava elevado, enxugamos áreas ocupadas por servidores comissionados, fizemos um ajuste para garantir a reposição salarial dos servidores.”, destaca o prefeito.

Para Juary, o país vive um momento ímpar na economia, e em Mato Grosso a situação não é diferente. “Com a ação do prefeito no seu primeiro mês de governo, procurando respeitar a legislação, o trabalho do servidor público, vemos o compromisso do gestor. Com certeza o projeto será aprovado, afinal é um anseio da comunidade profissional e dos vereadores que já vinham cobrando. Creio que não teremos dificuldade nesse projeto de lei”, supõe o líder.

Já para Renato Duarte, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), o esforço foi comum entre o Sindicato e a Prefeitura para este pagamento.

Segundo o representante, em breve será realizada uma análise financeira por parte do poder público para rediscutir o enquadramento dos profissionais da educação ao novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV).