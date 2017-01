Polícia Civil de MT realiza operação contra golpes aplicados por telefone

DA REDAÇÃO

A polícia Civil do estado de Mato Grosso em parceria com a policia de São Paulo, realizam nesta terça-feira (31) uma operação em cinco cidades mato-grossenses.

Uma quadrilha composta por 31 membros é responsável por aplicar, através de telefonema golpes para mais de 800 pessoas em oito estados e Distrito Federal.

Os crimes eram iniciados nas unidades prisionais de Cuiabá, e Rondonópolis, e as investigações iniciadas em Presidente Venceslau (SP), pela Polícia Civil.

Chamada de Adrenalina, a operação deverá cumprir cerca de 35 mandados, sendo que 14 de prisão temporária e 21 de busca e apreensão, nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Cáceres e Campo Verde.

Entre os golpes, a quadrilha é suspeita de praticar crimes de estelionato, extorsões e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, oito dos 31 suspeitos estão em presídios de Mato Grosso. O grupo criminoso teria feito vítimas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal.

Participam da operação 80 policiais civis, sendo 15 delegados e 65 investigadores, escrivães e agentes policiais, e 25 viaturas das polícias de Mato Grosso e São Paulo.

Com informações G1/MT

Foto: ilustração