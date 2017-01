Senador do PR, Wellington Fagundes mostra que tem grande influência em Secretaria do Estado

DA REDAÇÃO

Pra quem viu as declarações, na semana passada, do senador por Mato Grosso e presidente do PR, Wellington Fagundes (PR), em críticas com tanta propriedade sobre o que acontece na gestão do governador Pedro Taques (PSDB), não poderia imaginar a influência que o senador tem em uma determinada Secretaria do tucano. Talvez seja por meio dessa pasta que o republicano goza de informações. A informação de que isso vem ocorrendo foi obtida nos corredores do Paiaguás, onde aliados estão ‘vermelhos’ de raiva com a situação.