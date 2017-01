Sinop vive momentos de terror; 7 pessoas foram assassinadas em 24 horas

DA REDAÇÃO

Sinop (500 km ao norte de Cuiabá) vive momentos de terror. A cidade já totaliza 7 mortes em menos de 24 horas.

Um casal foi encontrado morto em um residência nesta manhã de terça-feira (31), segundo informações da Polícia Militar, foram atingidos por tiros e podem ter sido executados. Uma das vítimas seria uma adolescente.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) está no local e deve apurar um laudo com maiores informações em breve.

Na noite de segunda-feira e madrugada de terça-feira, cinco pessoas foram assassinadas, e três atingidas por tiros. O primeiro crime aconteceu no bairro Jardim Celeste e a primeira vítima foi D. D. d. C., de 27 anos que estaria andando na rua quando foi atingido, não resistiu e morreu no local.

Outro homem, que estava ao seu lado, também foi atingido pelos tiros e levado ao hospital. Não foi informado o atual estado de saúde. O atirador teria passado de moto e disparado.

O outro crime foi no bairro Boa Esperança. A polícia confirmou que L. R. J., de 19 anos, também levou alguns tiros e morreu na hora. Os disparos teriam sido feitos por um homem que fugiu em uma motocicleta.

No Parque das Araras, W. D. d. S. S., 21 anos, também foi baleado e não resistiu. Ainda não foram informadas características do atirador e se também estaria de moto.

No bairro Jardim Violetas, ocorreu a quarta execução. A vítima levou tiros e faleceu. A polícia investiga se o atirador seria o mesmo que disparou contra as outras vítimas. O nome dele ainda não foi confirmado.

No bairro São Cristóvão um adolescente (cerca de 16 anos) foi ferido a tiros – um deles no peito. Foi socorrido e está no hospital.

Outro homem foi atingido por tiros, no bairro Vila Mariana, atendido pelos bombeiros e encaminhado a uma unidade médica.

A quinta morte ocorreu no início da madrugada. A polícia confirmou que J. S., 23 anos, foi assassinado a tiros no bairro Residencial Sebastião de Matos. O corpo estava na residência. Não há pistas sobre o assassino.

Na manhã de segunda-feira, conforme o Mato Grosso Mais já informou, o policial militar Fabio Zampirão, de 31 anos, foi baleado em sua residencia em uma tentativa de assalto. O PM não resistiu e veio a falecer no local. Um dos suspeitos de praticarem o crime foi baleado e morto. O outro continua foragido.

Com Informações Só Notícias