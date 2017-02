Delegacia especializada em crimes na fronteira é inaugurada no interior de MT

DA REDAÇÃO

A repressão qualificada aos crimes na fronteira Oeste de Mato Grosso ganhou reforço com a instalação da Delegacia Especial de Fronteira (Defron), em Cáceres (225 km a Oeste).

A unidade, localizada no bairro Santa Cruz, foi inaugurada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a Polícia Judiciária Civil, nesta terça-feira (31.01). A Delegacia era uma das promessas da gestão do governador Pedro Taques.

A Defron atuará nos moldes de uma agência de inteligência integrada com os órgãos estaduais como Polícia Civil, Polícia Militar e Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e instituições federais como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

“A fronteira estava dilacerada, abandonada. Agora a Defron vai subsidiar todo o sistema de segurança pública. Temos que mudar a história de país e de Mato Grosso”, declarou o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas.

A delegada regional de Cáceres, Cinthia Gomes da Rocha Cupido, será a titular da Defron. Conforme a delegada, a Delegacia é um sonho idealizado há muitos anos, que vem para fortalecer as atividades repressivas das forças da segurança de toda a região. “Temos aqui uma demonstração de união das forças de segurança, da Justiça dos municípios da fronteira e também da Polícia Boliviana, em prol de um objetivo comum, o combate a criminalidade”, disse.

Estados com termos de cooperação firmados com Mato Grosso, como Paraná, Rondônia e Mato Grosso do Sul também devem ter participação com a troca de informações. A Defron terá como objetivo as investigações mais complexas.

O comandante do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), tenente-coronel PM Jonildo José de Assis, falou que a inauguração da Delegacia é muito mais que apenas uma instalação. É o resultado do anseio do policial que atua na fronteira.

“Foi pensada e sonhada entre nós que estamos aqui na ponta labutando contra a criminalidade na região de fronteira. Isso foi realizado hoje, contemplada pela atual gestão, A Defron vai potencializar nossas ações. Estou muito feliz em ser parceiro desta realidade”, revelou.

Participaram da solenidade de entrega da Delegacia representantes das forças de segurança da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Sistema Prisional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Ministério Público Estadual, Poder Judiciário, Procuradoria Federal da República, da Prefeitura de Cáceres, da Câmara dos Vereadores e autoridades da Polícia Boliviana e da Prefeitura de San Matias, na Bolívia.

Os deputados estaduais Leonardo Ribeiro Albuquerque (PSD) e Wancley Carvalho (PV) também estiveram presentes.

Foto: PJC/MT