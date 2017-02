Estado inicia campanha de conscientização sobre a dengue

DA REDAÇÃO

Com o início do período chuvoso, os cuidados com o acúmulo de água devem ser redobrados para evitar a proliferação do Aedes aegipty, mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya.

Como uma das iniciativas do Governo do Estado para combater o mosquito, o Mato Grosso Saúde iniciou campanha de conscientização junto aos seus servidores e beneficiários.

Nos próximos meses, o Instituto distribuirá material com informações sobre a importância em eliminar os criadouros do mosquito.

O presidente do Mato Grosso Saúde, Maurélio Ribeiro, ressalta a importância dos esforços em combater essas doenças e do trabalho de conscientização das pessoas.

“O empenho do Mato Grosso Saúde é estender esta ação para que o maior número de pessoas possa ter a informação de como eliminar o mosquito, tanto dentro quanto fora de suas casas”, diz o presidente da autarquia.