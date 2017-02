Lotação faz Hospital Universitário Júlio Müller suspender triagem obstétrica

MATO GROSSO MAIS

O Hospital Universitário Júlio Müller de Cuiabá, localizado no bairro Alvorada, encontra-se com superlotação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal desde o dia 26 de janeiro deste ano.

Segundo a administração do hospital, os atendimentos de triagem obstétrica precisarão ser suspensos.

A UTI Neonatal e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO) do hospital tem a capacidade de 15 leitos, no entanto, encontra-se com 18 casos de recém-nascidos em estado grave, uma lotação 20% maior que sua capacidade.

A superlotação acaba aumentando o risco de complicações, infecções hospitalares e quebra das normas de segurança do paciente. Visto que a equipe de profissionais acaba ficando impossibilitada de cuidar do excesso de crianças.

As informações são que o atendimento deverá retornar assim que a lotação normal se restabelecer.