Mais de 750 pessoas são beneficiadas pelo Procon Estadual

Em dois dias de participação do Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), na quarta edição da Caravana da Transformação, a Superintendência de Defesa do Consumidor beneficiou mais de 750 pessoas da cidade de Jaciara (município localizado a 144 km de Cuiabá) e região.

Além de prestar orientações jurídicas sobre os direitos e deveres dos consumidores, os servidores do Procon-MT auxiliaram a população a registrar reclamações na plataforma online www.consumidor.gov.br.

Também foram distribuídos materiais educativos, com orientações gerais sobre a legislação consumerista, direitos dos idosos e uso do cartão de crédito, e com dicas de combate ao endividamento e sobre o uso dos serviços essenciais (água e esgoto, energia elétrica e telefonia). As atividades foram desenvolvidas na sexta-feira e sábado (27 e 28/01).

O Procon também realizou atividades lúdicas de Educação para o Consumo e apresentação de Teatro de Fantoches com as crianças e jovens participantes da Caravana.

Para a superintendente, Gisela Simona Viana, o evento é uma oportunidade de o Procon levar conhecimento para a população sobre seus direitos e deveres nas relações de consumo. “O cidadão pode procurar o órgão para sanar dúvidas e para registrar reclamações na plataforma online. Também aproveitamos para entregar materiais educativos para a população e, através de atividades recreativas, chamar a atenção dos jovens e das crianças para a importância de conhecer seus direitos no mercado de consumo”, salienta.

Representaram o Procon-MT na Caravana da Transformação em Jaciara a superintendente do órgão, Gisela Simona, e os servidores Euzimar Siqueira e Maria Emília Rondon.

Caravana

A quarta edição da Caravana da Transformação iniciou no dia 24 de janeiro e encerra em 03 de fevereiro, com extensa programação de palestras e oficinas abertas ao público.

Serviço

O Procon-MT atende na sede estadual, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917, Edifício Eldorado Executive Center – Bairro Araés, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos.

No posto do Ganha Tempo da Praça Ipiranga o atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h e aos sábados das 07h30 às 12h30. No Várzea Grande Shopping, das 10h às 19h. No posto da Assembleia Legislativa (AL), o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 18h.

Foto: Procon/MT